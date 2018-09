Informatiebijeenkomst in Den Bosch van Meer Dan Gewenst

on

In Den Bosch wordt zondag 30 september een wensouderbijeenkomst gehouden voor LHBT’ers met een kinderwens. De bijeenkomst staat ook open voor hetero’s die een roze gezin overwegen.

Tijdens de bijeenkomst vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal, wordt er informatie en gedachten uitgewisseld en is er aandacht voor de juridische kant van een roze gezin.

Er spreekt een vrouw van 32 die opgroeide in een gezin met 2 moeders, een vrouwenstel dat kinderen heeft dankzij de hulp van een bekende donor en tevens waren zij draagmoeder voor een bevriend homostel.

Verder is er nog een draagmoeder die haar verhaal zal doen, is er een ervaringsverhaal over het co-ouderschap tussen een homostel en een single hetero vrouw, en vertelt een homo-vader over het pad van zijn kinderwens dat leidde tot een drieling dankzij de hulp van een Amerikaanse draagmoeder.

Advocaat Wilma Eusmanm van de staatscommissie Herijking ouderschap bespreekt de juridische aspecten van de diverse gezinsconstructies.

Aanmelding is noodzakelijk.

Alle informatie over de wensouderbijeenkomst is hier te vinden.

