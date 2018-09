‘Facebook weigert foto van project op expo over homogweld’

on

Een foto van een videoproject van kunstenaar Maurice Nuiten, gemaakt op de tentoonstelling ‘Kwetsbaar Verlangen’ in Dordrecht, is geweigerd door Facebook.

Curator Sandro Kortekaas van galerie MooiMan plaatste de foto, waarop alleen de benen van twee mannen te zien zijn. Hij mag dertig dagen geen gebruik maken van alle diensten van Facebook en messenger. Ook kan hij niet in beroep gaan bij Facebook omdat die zijn bezwaar niet accepteert.

‘Voor mij is het een raadsel’, zegt Kortekaas, ‘Je wordt ineens afgesloten van tal van middelen om te kunnen communiceren, zonder opgave van reden. De getoonde foto is namelijk conform richtlijnen van Facebook. Want waarom heeft Facebook hier nu ineens moeite mee? De hele expositie gaat over trots zijn wie je bent, intimiteit durven te tonen als reactie op homogeweld.’

‘Wat nu nog veel erger is, is dat Facebook daar nog een schepje bovenop doet door het verbieden van een foto van twee mannen die elkaar liefhebben. Dat is een schending in het uiten van vrijheid en expressie. Dat toont aan dat een Pride nog steeds noodzakelijk is.’

(Bron en foto: Galerie MooiMan)

