De Roze Golf is nu ook als podcast beschikbaar. Luisteren naar de Roze Golf kan via Stitcher en via iTunes.

Terugluisteren via de site van RTV Oost is voorlopig niet mogelijk; de publieke regionale omroep heeft sinds deze week een nieuwe website en helaas zijn nog niet alle functies operationeel.

Ook de inhoudsopgave van de eerstvolgende uitzending is niet via RTV Oost te lezen.

Wanneer de site van RTV Oost volledig operationeel is, is niet bekend.

Categorieën:Nieuws, Overijssel