Pride -Walk in Dordrecht na anti-homo geweldsincidenten

In Dordrecht wordt zaterdag 15 september voor het eerst een Pride-Walk gehouden. De mars door de stad is een reactie op de mishandeling van een aantal homo’s eerder dit jaar.

De Pride Walk start om 16:00 uur op de Grote Markt en eindigt een uur later op het Beverwijckplein en is onderdeel van de Dordrecht Pride.

De Dordrecht Pride gaat woensdag van start met de expositie ‘Kwetsbaar Verlangen’, die is samengesteld oor Galerie Mooi Man en wordt geopend door advocaat Sidney Smeets.

Nieuw is dit jaar ook de Summer Drijf-In Bios op vrijdagavond, waar de film ‘Chez Nous’ wordt vertoond.

Zaterdag is er overdag een ‘Roze lifestylemarkt’ en ’s avonds is het feest in Dordrecht met optredens van onder andere Anita Meijer.

(Bron: Dordrecht Pride, foto: Dordrecht Pride 2017)

