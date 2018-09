‘Staatssecretaris Mark Harbers misleidt de Tweede Kamer’

on

LGBT Asylum Support heeft bij staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie geprotesteerd tegen de manier waarop hij de nieuwe werkinstructie voor de IND gepresenteerd heeft.

In een brief aan de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid schrijft de staatssecretaris dat de werkinstructie tot stand gekomen is na gesprekken met belangenorganisaties, maar uit onderzoek van LGBT Asylum Support blijkt dat COC Nederland en Stichting Gave niet zo intensief betrokken bij de nieuwe werkinstructie als de staatssecretaris stelt. Ook LGBT Asylum Support was er niet bij betrokken.

De IND en rechters beschouwen de werkinstructie (WI 2018/9) als een stuk dat in samenwerking met belangenorganisaties is opgesteld, maar dat is dus onjuist, zegt LGBT Asylum Support. ‘Het ministerie heeft wel gekeken naar de kritiek die belangenorganisaties de afgelopen jaren geuit hebben, maar niet met hen overlegd over verbeterpunten.’

LGBT Asylum Support voerde de campagne #NietGayGenoeg, waarmee vooral geprotesteerd werd tegen het feit dat de IND vooral keek naar ‘het proces van bewustwording’ en de ‘zelfacceptatie’ van LHBTI-asielzoekers. Ook het weigeren van bewijzen van derden als ondersteuning van het verhaal van de asielzoeker was een punt van kritiek.

Volgens LGBT Asylum Support worden asielverzoeken nog steeds getoetst aan de vorige werkinstructie. Zowel de IND als rechters kijken voor het vaststellen van de geloofwaardigheid van LHBTI nog steeds naar het proces van bewustwording of zelfacceptatie, accepteren geen bewijzen van derden en gebruiken nog steeds stereotyperingen.

Dat staat haaks op de brief van 4 juli die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer stuurde.

