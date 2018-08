Zanger Hamed Sinno over homo zijn in de Arabische wereld

on

‘Mensen vinden het vaak interessanter dat ik homo ben, dan muzikant.’ Hamed Sinno zucht erbij. ‘Maar ja, het is wat het is.’

Het is niet zo gek. Hamed Sinno is namelijk de zanger van Mashrou’ Leila, één van de populairste bands in het Midden-Oosten. En openlijk homo, een nogal ongebruikelijke combinatie. En niet zonder risico, want homoseksualiteit is een groot taboe in de Arabische wereld.

Vorig jaar werd tijdens een concert van de band met regenboogvlaggen gezwaaid. De vlaggenzwaaiers werden gearresteerd en de band Mashrou’ Leila mag het land niet meer in.

NOS-correspondent Marcel van der Steen ging op pad met Hamed Sinno.

(Foto: screenshot video ‘Roman‘)

