Radio 02-09: Will Ferdy en de homo-emancipatie in de jaren ’70

In de jaren ’70, toen homoseksualiteit nog als ziekte werd gezien, waren er mannen die openlijk zeiden dat ze homo waren. Onder hen de zanger Will Ferdy.

Hij had de moed om in 1970 op de Vlaamse televisie te zeggen dat hij ‘anders’ was.

Xavier Taveirne heeft een driedelige documentaire gemaakt over de mannen van toen die hebben bijgedragen aan de homo-emancipatie. ‘Voor de mannen‘ heet de serie die vanaf dinsdag 4 september op Canvas te zien is.

In de Roze Golf een gesprek met Xavier Taveirne.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 2 september tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

