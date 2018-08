Jongen (9) wordt gepest omdat hij homo is en pleegt zelfmoord

on

Jamel Myles van negen uit Denver heeft zichzelf van het leven beroofd, omdat hij volgens zijn moeder werd gepest vanwege zijn geaardheid.

Zijn moeder, Leia Pierce, komt met het verhaal naar buiten omdat ze vindt dat pesters en hun ouders hun verantwoordelijkheid moeten erkennen. Ze hoopt dat geen enkele ouder zo erg de pijn moet voelen, omdat hun kind anders is dan de rest.

Jamel vertelde deze zomer aan zijn moeder dat hij op jongens valt. Zij had hem meteen gerustgesteld: ‘Ik blijf van je houden’. Ook had hij gezegd dat hij voortaan wat meisjesachtiger gekleed wou gaan. Vorige week maandag vertelde hij op school dat hij homo was. Vier dagen later benam hij zichzelf van het leven.

‘Mijn zoon vertelde aan mijn oudste dochter dat de kinderen op school hem hadden gezegd dat hij zich van kant moest maken. Ik ben zo triest dat hij niet naar mij kwam, dat hij dacht dat het zijn enige optie was.’

Kijk hier voor een video van CNN.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op www.113online.nl

(Bron: NBC News, Het Laatste Nieuws, foto: screenshot CNN)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws