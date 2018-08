Minister: waarschijnlijk niet meer gemeenten met homolijsten

on

Er zijn waarschijnlijk niet meer gemeenten die in de jaren ‘50 bijhielden of sollicitanten homoseksueel waren. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In november bleek dat de gemeente Amsterdam onderzocht of een sollicitant homo was. De gemeente stelde ‘homolijsten’ op. Wie daarop stond, kwam niet in aanmerking voor een baan bij de gemeente. Het stadsarchief in Amsterdam sprak vorig jaar het vermoeden uit dat ook in andere gemeenten zulke lijsten te vinden zijn.

Het kabinet kondigde daarop een onderzoek aan. Ollongren schrijft nu aan de Kamer dat aan 46 grote en middelgrote gemeenten is gevraagd of zij over de periode 1945-1971 ook zulke lijsten, dossiers of verslagen hebben aangetroffen. 25 gemeenten hebben gereageerd en zij hebben allemaal geantwoord dat ze zulke lijsten of verwijzingen ernaar niet hebben gevonden.

Na dit eerste vooronderzoek laten Ollongren en haar collega Van Engelshoven (Emancipatie) ook nog een ‘onafhankelijk verdiepend wetenschappelijk, historisch onderzoek’ doen. Dat moet uitwijzen of en in welke mate overheden als werkgever bij het aannemen, de bevordering en het ontslag van personeel onderscheid maakten op grond van seksuele geaardheid. Het onderzoek moet volgend jaar zomer klaar zijn.

