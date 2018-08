Zaandstad had straatnaam ‘Hobo’ niet moeten aanpassen

on

De gemeente Zaanstad had de straatnaam ‘Hobo’ niet moeten aanpassen. Twee jaar geleden werd de straatnaam veranderd in ‘Piccolo’ vanwege bezwaren van enkele toekomstige bewoners. Zij vonden ‘hobo’ te veel lijken op ‘homo’.

Daarop besloot het college van burgemeester en wethouders de straatnaam te veranderen, maar dat had niet gemoeten, oordeelde de gemeentesecretaris eerder dit jaar. ‘Wanneer aspirant-kopers aangeven een kavel niet te willen kopen vanwege een associatie die zij zelf maken, moeten wij niet zomaar tegemoetkomen aan deze wens.’

Het Zaanse nieuwsorgaan ‘De Orkaan’ bericht over de kwestie naar aanleiding van het jaarverslag van het Bureau Discriminatiezaken van de regio Zaanstreek-Waterkant.

De zaak speelde in 2016, toen de nieuwbouwhuizen in De Zaanse Eilanden werden opgeleverd. Enkele bewoners maakten bezwaar en toen de gemeente de straatnam wijzigde, waren andere bewoners van mening dat de gemeente toegaf aan homofobie.

Het Bureau Discriminatiezaken werd ingeschakeld en die was niet te spreken over de gemeente: ‘Er vonden tal van gesprekken en briefwisselingen plaats, waarbij de verantwoordelijke ambtenaren helaas steevast duikgedrag vertoonden.’

Pas na twee jaar erkende de gemeentesecretaris ‘dat er verkeerde argumenten, opportunisme en onjuiste procedures waren gehanteerd’, aldus het jaarverslag van Bureau Discriminatiezaken.

Overigens constateerde ‘De Orkaan’ twee jaar geleden dat er ook een straat is vernoemd naar de Fagot. ‘Zoek faggot maar eens op in het Engelse woordenboek. Dan maar liever aan de Hobo.’

(Bron: De Orkaan, de Volkskrant, afbeelding: de oorspronkelijke plattegrond van de wijk)

