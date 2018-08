Kardinaal: misbruik in de kerk is de schuld van homo’s

on

Het misbruik van kinderen door geestelijken van de kerk in Pennsylvania is de schuld van homo’s. Dat zegt de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke.

Hij reageert in een interview met de christelijke organisatie Catholic Action for Faith and Family op het recente schandaal dat driehonderd priesters in de staat Pennsylvania de afgelopen zeventig jaar zeker duizend minderjarigen hebben misbruikt.

Volgens de kardinaal is misbruik geen gevolg van een fout van de kerk, maar dat het ‘daden zijn die komen door de homoseksuele cultuur’.

‘Die heeft de kerk beïnvloed en moet worden uitgeroeid.’

‘Seksualiteit is bedoeld om te geschieden tussen de man en de vrouw’, zegt Burke in het interview. Hij raadt ouders aan om kinderen uit de buurt van homo’s en homoseksuele familieleden te houden.

Ontslag

Burke, die deel uit maakt van de Orde van Malta, is een fel tegenstander van paus Fransiscus. Burke was lid van de Congregatie voor de Bisschoppen tot Franciscus hem in december 2013 uit die positie ontsloeg, om een meer progressieve richting in te kunnen slaan.

Paus

Paus Franciscus heeft hard uitgehaald naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Dat staat in een brief van de paus, die gericht is aan alle katholieken. Ook veroordeelt Franciscus hoge geestelijken die misbruikzaken in de doofpot stoppen.

(Bron: De Morgen, NOS, screenshot EWTN)

