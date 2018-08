Radio 19-08: De nieuwe studentenvereniging van Zwolle

on

In Zwolle is een nieuwe studentenvereniging opgericht: AtmosQueer. De vereniging is er vooral voor LHBTI-studenten en gaat feesten en bijeenkomsten organiseren.

De initiatiefnemers van AtmosQueer vinden dat er in Zwolle te weinig te doen is voor LHBTI-jongeren en willen de mogelijkheden creëren voor studenten om een veilige plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Ook willen ze met de leden andere studentenverenigingen en de Blije Borrelavonden bezoeken van COC Zwolle.

Een gesprek met voorzitter Sanne Pull (rechts op de foto) en vice-voorzitter/secretaris Eva Romkes.

