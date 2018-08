Twee jaar cel voor mishandelen van homo’s in Amsterdam

on

Een man van 27 is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij was betrokken bij de ernstige mishandeling van twee homoseksuele mannen op het Damrak vorig jaar juni. Er was drie jaar geëist.

De rechter oordeelde dat de man schuldig was aan ernstige mishandeling en poging tot doodslag.

De drie andere daders van 23, 26 en 28 jaar kregen in maart al straffen opgelegd tot veertig maanden cel.

De twee slachtoffers liepen met twee vrienden na een uitgaansavond richting het Centraal Station. Een van de vrienden was gekleed als dragqueen. In de omgeving van de Reguliersdwarsstraat werden de viert zonder aanleiding uitgescholden door een medeverdachte van de nu veroordeelde man. Hij riep onder meer dat hij homo’s wilde doodmaken. De daders belden vervolgens met vrienden: ‘Er is hier een gay die een grote bek heeft. Waar zijn jullie?’ De vier negeerden de belagers en liepen door.

Op het Damrak werden de twee slachtoffers opgewacht en aangevallen. De twee homoseksuele mannen werden meerdere keren tegen hun hoofd en gezicht getrapt. Toen de slachtoffers weerloos op de grond lagen, bleven de daders doorgaan met trappen. Eén van de slachtoffers verloor kort het bewustzijn.

Van de 27-jarige man kon niet worden bewezen dat hij het op de slachtoffers had gemunt vanwege hun geaardheid. De rechtbank kon niet vaststellen dat hij tijdens de mishandeling wist wat de geaardheid ook de directe aanleiding van de vechtpartij was. Er was geen bewijs dat hij de inhoud van het eerdere telefoongesprek had opgevangen.

Wel rekende de rechter hem aan dat hij zich lang verborgen heeft gehouden terwijl hij wist dat hij werd gezocht door de politie.

(Bron: De Rechtspraak)

Categorieën:Nieuws