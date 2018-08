Afghaan moet Oostenrijk uit: ‘u kunt onmogelijk homo zijn’

on

Een 18-jarige asielzoeker uit Afghanistan mag niet in Oostenrijk blijven. Zijn aanvraag is afgewezen: ‘De manier waarop u wandelt, zich gedraagt en u zich kleedt duiden er op geen enkele manier op dat u homo zou kunnen zijn”, staat in de afwijzing.

Dat meldt De Stentor op basis van berichtgeving in het Weense weekblad Falter.

Het weekblad schrijft dat de immigratieambtenaar die moest beslissen over de aanvraag, niet overtuigd was dat de man homo is: ‘Volgens berichten hebt u vaker woordenwisselingen met andere kamergenoten gehad. Dat betekent dus dat er een agressiepotentieel in u schuilt, wat men van homo’s niet zou verwachten’.

De man had ook gezegd dat hij liefst alleen is of met kleinere groepjes mensen optrekt. Volgens de ambtenaar past dat ook niet bij ene homoseksueel: ‘Veel vrienden hebt u ook niet. Ik dacht dat homo’s van gezelschap hielden?’, schreef hij.

Zijn conclusie: ‘U bent niet homoseksueel en heeft dus niets te vrezen bij uw terugkeer naar Afghanistan.’

De man heeft beroep aangetekend tegen de beslissing.

Oostenrijk stuurt geen homoseksuele asielzoekers terug naar landen waar homoseksualiteit strafbaar is.

(Bron: De Stentor, Falter)

