‘Vuil Janet’ in elkaar geslagen tijdens elfde Antwerp Pride

In Antwerpen is vrijdagavond een man in elkaar geslagen. Hij werd belaagd door twee mannen die hem ‘vuil janet’ toeriepen en zijn schouder uit de kom trokken. De mishandeling vond plaats tijdens het weekeinde van de Antwerp Pride.

‘Dat het net tijdens het festival gebeurt, maakt het des te triester’, zegt het slachtoffer tegen Het Nieuwsblad.

Vrijdagavond werd Antwerpenaar Noel (39) belaagd door minstens twee mannen. ‘Ze riepen dat ik een vuil janet was en sloegen me tegen de grond. Ik ben in foetushouding op de grond gaan zitten en kon enkel hopen dat het snel voorbij was. Ze probeerden me ook te beroven, maar toen omstanders begonnen te roepen, dropen ze af.’

De elfde editie van de Antwerp Pride Parade trok zaterdag tussen de 60.000 en 90.000 bezoekers.

