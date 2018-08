Serie met eerste generatie openlijk homoseksuele Vlamingen

on

Op Canvas is volgende maand de driedelige serie ‘Voor de mannen’ te zien. In de serie praat Xavier Taveirne met de eerste generatie mannen die zich in Vlaanderen uit de kast durfden te komen.

Het is een reeks verhalen, onthullend en onthutsend, over de strijd, de pijn, de liefde en het taboe van het homo zijn in minder tolerante tijden.

Xavier Taveirne is journalist bij de VRT en zelf homo. Hij vroeg zich af of hij de serie moest maken, want hij ziet zijn geaardheid niet als bepalend voor zijn identiteit. Maar hij besefte uiteindelijk dat net die pioniers het voor hem vandaag makkelijk maken om onvoorwaardelijk zichzelf te zijn.

De wereld zag er vijftig jaar geleden helemaal anders uit. Toen hadden ze de moed om te vechten tegen harde vooroordelen in hun omgeving. Ze stopten zich niet weg, al was het niet altijd even gemakkelijk. Daarom is het belangrijk dat hun verhalen verteld worden.

Voor de serie praat hij onder anderen met zanger Will Ferdy. Hij was in 1970 de eerste ‘Bekende Vlaming’ die openlijk over zijn homoseksualiteit sprak. Zijn coming-out veroorzaakte toen heel wat commotie.

Voor de mannen is drie weken lang vanaf dinsdag 4 september te zien om 21:15 uur op Canvas.

“Het was 50 jaar geleden veel minder evident om als homoseksueel naar buiten te komen. Mannen kozen vaak voor een dubbelleven, maar deze mannen niét. Hun verhalen zijn grappig, intens, soms verdrietig maar altijd eerlijk. Het is belangrijk dat we ze vertellen, omdat het inzicht geeft in een wereld die voor veel mensen onbekend is. En inzicht geven, dat is wat Canvas doet. Blij dat we dit hebben kunnen maken.”

Xavier Taveirne

