Radio 12-08: De Man; Mannelijk naakt in vele gedaanten

In Deventer is nog tot en met zondag 2 september de expositie ‘De Man; Mannelijk naakt in vele gedaanten’ te zien.

Er zijn beelden, schilderijen, tekeningen en foto’s te zien van mannen van alle leeftijden.

De expositie is samengesteld door Rob Smolders op initiatief van COC Deventer en omstreken. Hij geeft in de Roze Golf een rondleiding en vertelt over mannelijk naakt en over waarom het mannelijk naakt zo weinig te zien is.

De expositie is tot en met zondag 2 september te zien in Kunsthal KunstaanZ, Brink 16 in Deventer.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 12 augustus tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

