Zoenprotest tegen wegsturen lesbische vrouw uit klooster

Protest in Amsterdam voor het klooster van de Missionaries of Charity. Daar werd woensdag een zoenprotest gehouden voor de gevluchte Oegandese vrouw, die vorige week vanwege haar seksuele geaardheid weggestuurd werd uit het klooster.

Organisator RozeLinks, een werkgroep van GroenLinks die zich inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap, riep zoveel mogelijk vrouwen op om te komen en met succes. Justine kon namelijk op veel steun rekenen.

De uit Oeganda gevluchte Justine werd vorige week uit de 24-uursopvang in het klooster Missionaires of Charity gezet, toen de nonnen erachter kwamen dat ze lesbisch is.

Maandag besloot Justine om aangifte te doen tegen het klooster. Het feit dat Justine geen verblijfsvergunning heeft, maakte voor de politie niet uit. ‘We zien dat nu als twee losstaande zaken’, aldus de politie.

(Bron: AT5, foto: Sandro Kortekaas)

