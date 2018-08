De Roze Golf verhuist om plaats te maken voor voetbal

on

Roze Golf op de radio verhuist naar een later tijdstip op de zondagavond om plaats te maken voor de Oosttribune. Het langstlopende programma van Radio Oost wordt met ingang van zondag 19 augustus uitgezonden tussen 22:00 en 22:30 uur.

De eerste Roze Golf werd uitgezonden in oktober 1985 na de splitising van Radio Oost, waarbij Omroep Gelderland ontstond. De zendtijd werd uitgebreid tot twaalf uur per dag. De Roze Golf kreeg een plekje in de programmering, aanvankelijk een kwartiertje in de veertien dagen.

De afgelopen jaren moest de Roze Golf geregeld tien minuten zendtijd afstaan aan de sport in verband met de eredivisievoetbalwedstrijden die om kwart voor vijf begonnen. Ook voor het komend seizoen staan diverse wedstrijden gepland voor dat tijdstip.

RTV Oost heeft nu het uur tussen 18:00 en 19:00 vrijgemaakt voor voetbal. Als er geen voetbal is, is er non-stopmuziek.

Ook de zondagmiddag en de zaterdagavond is voortaan geheel voor de sport. Alle wedstrijden zijn te volgen in het programma ‘De Oosttribune’.

Categorieën:En verder, Info uit de radio-uitzending, Overijssel