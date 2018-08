Parade door Amsterdamse grachten is rechtstreeks te volgen

on

De botenparade in Amsterdam is zaterdagmiddag rechtstreeks de te volgen op AT5 en NPO3.nl. In het Oosterdok liggen de eerste boten klaar om aan het begin van de middag te vertrekken.

De tachtig boten die meevaren in de parade gaan via de Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht naar het Westerdok. Onder de deelnemende boten is de Twente-boot, die aandacht vraagt voor diversiteit in het onderwijs. De boot wordt gesponsord door onder meer de provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Hengelo.

Het thema van dit jaar is ‘Heroes’. Zo moet de aandacht worden gevestigd op mensenrechten wereldwijd. Een jury, waarin onder andere advocaat Gerard Spong zit, zal een winnende boot aanwijzen.

Ook dit jaar zijn er weer flyboarders aanwezig. Ze vliegen tien minuten voor de eerste boot uit.

Ellie Lust en Rik van de Westelaken doen verslag van de botenparade. De uitzending is vanaf 12.30 uur live te zien op AT5, www.at5.nl/live en NPO3.nl.

Zaterdag avond is een samenvatting te zien op NPO 3 om 22:10 uur.

Zondag in de Roze Golf een sfeerverslag.

