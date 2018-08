Gekapseisde woonboot maakte route botenparade onzeker

on

Er had niet veel aan gescheeld of de botenparade had zaterdag niet door de Prinsengracht gekund door een gekapseisde woonboot. Dat zegt politiecommandant Piet Kelder tegen AT5.

De woonboot zonk in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half drie aan de Prinsengracht op de route van de botenparade. ‘Dat was wel een spannend begin van deze dag moet ik zeggen. Vannacht was er een feestje op een woonboot (…). We hebben voorbereidingen getroffen zodat de boot niet zou afzinken. Als dat was gebeurd was dat desastreus geweest want dan had de route daar niet langs kunnen gaan.’

De brandweer heeft de woonboot kunnen kantelen en zodanig vastgemaakt aan de kant, dat de boot niet los kon komen. Door het snelle ingrijpen van de brandweer heeft de botenparade bijna zorgeloos door kunnen gaan.

Aanhouding

Er is tot nu toe één aanhouding is geweest. Deze vond plaats aan de Amstel. Een man mishandelde een beveiliger van de organisatie van Pride Amsterdam. Waarom de feestganger de beveiliger aanviel, is niet bekend.

Tevreden verloop

Kelder vertelt verder zeer tevreden te zijn met de verloop van vandaag. ‘De dag is nog lang, zoals u weet gaat de dag over in een mooi aantal feesten op verschillende pleinen. Daar zijn we uiteraard met vele handen op voorbereid. Maar tot nu toe houden wij een heel goed gevoel over aan deze mooie Canal Parade’, aldus Kelder.

