COC en Meer Dan Gewenst: kabinet regel meerouderschap nu

Treuzel niet langer met wettelijke bescherming voor meeroudergezinnen. Die oproep doen COC en Meer dan Gewenst zaterdag in de een open brief in de Volkskrant aan het kabinet.

Volgens de organisaties verdienen meeroudergezinnen dezelfde wettelijke bescherming als elk ander gezin. Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin. Informatiebijeenkomsten van belangenorganisatie Meer dan Gewenst over deze vorm van ouderschap trokken in 2009 zo’n honderd bezoekers, nu zijn er ruim zeven keer zo veel.

Deze ouders willen de zaken voor hun kinderen net zo goed regelen als andere gezinnen. De wet maakt dat onmogelijk: een kind mag in Nederland niet meer dan twee ouders hebben. Dat leidt tot tal van problemen voor de kinderen en hun ouders.

Twee jaar geleden adviseerde de Staatscommissie Herijking ouderschap om meerouderschap en -gezag goed te regelen, net als bijvoorbeeld draagouderschap en lesbisch ouderschap. Het is in het belang van kinderen dat de wet de feitelijke situatie waarin ze opgroeien goed beschermt, aldus de Commissie. Vorig jaar beloofden acht politieke partijen – waaronder coalitiefracties VVD en D66 – in COC’s Regenboog Stembusakkoord om meerouderschap snel te regelen. Toch is er nog altijd geen wet. Of die wet er überhaupt komt, beslist het kabinet pas over een jaar, zo liet minister Dekker (Rechtsbescherming) onlangs weten. Het regeerakkoord is op dit punt onduidelijk.

Behalve meerouderschap, zijn ook draagmoederschap en lesbisch ouderschap momenteel niet goed wettelijk geregeld in Nederland.

Een kleine honderd kinderen en ouders uit meeroudergezinnen varen zaterdag mee op de Meer dan Gewenst-boot bij Pride Amsterdam.

