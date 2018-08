Onderzoek: meerderheid LHBTI+’ers past gedrag op straat aan

on

Meer dan de helft (58%) van de LHBTI+’ers heeft het afgelopen jaar bewust hun gedrag aangepast om reacties te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.Aan het onderzoek deden 3.200 LHBTI+ deelnemers mee. Veel van hen durven niet hand-in-hand met hun partner over straat.

LHBTI+’ers pasten hun gedrag vooral aan in het openbaar, maar ook in privé-situaties, tijdens het uitgaan en op het werk.. Van de ondervraagde LHBTI+’ers vindt 72% dat het een probleem is om in het openbaar je geaardheid te laten zien.

Acceptatie

In het onderzoek werd ook gevraagd aan alle deelnemers of zij vinden dat het over het algemeen goed gesteld is met de homo-acceptatie in Nederland. Zeven op de tien (70%) vinden van wel. Onder LHBTI+ deelnemers ligt dit percentage lager (60%).

Een derde (35%) van de LHBTI+ deelnemers geeft aan negatief gedrag te hebben meegemaakt het afgelopen jaar, vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het gaat vooral over het krijgen van vervelende opmerkingen, en naroepen of uitgescholden worden. Dit aantal daalde de afgelopen jaren niet. Vorig jaar gaf 33% aan te maken te hebben gehad met negatieve reacties, in 2016 was dit 31%.

Botenparade

De jaarlijkse botenparade in Amsterdam, waarbij onder meer aandacht gevraagd wordt voor de acceptatie van homoseksualiteit, werkt volgens ruim een derde van deelnemers (37%) negatief.

Een achtste van de ondervraagden (16%) denkt dat de Canal Parade een positief effect heeft op de homo-acceptatie.

Lees hier het hele onderzoek.

(Bron: EenVandaag)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws