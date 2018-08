Nieuwe studentenvereniging: er is in Zwolle te weinig te doen

on

Zwolle is een studentenvereniging rijker: AtmosQueer, speciaal voor homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen. Volgens de oprichters is er behoefte aan een plek om samen te komen.

‘We gaan deze groep, die nu onzichtbaar is, verbinden. We kunnen dan borrels gaan doen, samen naar feesten, evenementen organiseren in Het Vliegende Paard’, aldus voorzitter Sanne Puls in De Stentor.

Logische stap

‘Zwolle is heel veilig, maar we hebben wel behoefte aan deze vereniging, omdat er verder vrij weinig te doen is voor deze groep. We hebben geen gaybar. Stadscafé Blij organiseert maandelijks de Blije Borrel voor onze groep, maar dat is te weinig. We willen continu samenhang creëren. Zwolle wil met het gaybrapad en een Canal Pride in 2020 graag een Roze Stad worden om te laten zien dat Zwolle iedereen accepteert, dus deze vereniging is een logische stap voor ons.’

Ontgroening

‘We hebben geen ontgroening. We gaan namelijk niemand vertellen hoe ze moeten zijn, want dat zou een beetje raar zijn bij onze doelgroep. Je hoeft ook niet per se student te zijn, als je maar wel de leeftijd van een student hebt’, aldus Sanne Puls in de krant.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de vereniging.

(Bron: de Stentor, Op de foto van Gerben Rink voorzitter Sanne Pull in het midden, secretaris/vicevoorzitter Eva Romkes (rechts) en penningmeester: Selina Van de Wetering (links))

