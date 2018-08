Drie jaar cel geëist voor mishandeling twee homo’s op Damrak

on

Tegen een 27-jarige man uit Amsterdam is drie jaar gevangenisstraf geëist. Hij staat terecht voor de mishandeling van twee homoseksuele mannen op het Damrak vorig jaar.

De Amsterdammer zou bij een groep van vier personen horen die in juni 2017 twee homoseksuele mannen aanviel in het centrum van Amsterdam. Drie van de vier werden in augustus 2017 aangehouden en zijn inmiddels veroordeeld.

De 27-jarige Amsterdammer bleef enige tijd buiten beeld. Hij kon na uitgebreid onderzoek van de recherche in april van dit jaar worden aangehouden.

Onbezonnen actie

Samen met de drie andere personen zou hij meerdere keren tegen een van de slachtoffer hebben geschopt en geslagen, ook toen die al op de grond lag. Volgens het OM nam de 27-jarige verdachte met een aanloop een sprong en probeerde hij met kracht op het hoofd van het slachtoffer te landen. Omdat het slachtoffer net op tijd zijn hoofd weg draaide werd hij net niet geraakt. Deze ‘vreselijke en onbezonnen’ actie rekent het OM de verdachte zwaar aan.

Schokkend

Volgens de officier van justitie is het schokkend te noemen dat de geaardheid van de slachtoffers een grote rol heeft gespeeld bij het geweld tegen de twee slachtoffers. ‘Daarmee hebben ze blijk gegeven van volstrekt gebrek aan respect voor het leven van deze slachtoffers. Een regen van vuistslagen en schoppen tegen hoofd en lichaam. De slachtoffers hebben echt geluk gehad. Ik wil de gevolgen niet bagatelliseren maar het had veel erger kunnen aflopen’, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

(Bron: Openbaar Ministerie, foto: Google Streetview)

