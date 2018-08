Werkstraf voor man die zondag in Leiden homo van fiets trapte

on

Via een snelrechtprocedure is een 26-jarige man uit Leiden veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. De man schold afgelopen zondag Lorenzo van Beek, eigenaar van Boutique Hotel in Leiden, uit en schopte hem van zijn fiets.

Van Beek bleef ongedeerd en maakte het voorval zondag bekend op zijn Facebookpagina. Al een half uur nadat hij aangifte had gedaan, werd de dader aangehouden. Het is een bekende van de politie.

Van Beek hoopt dat de man een deel van zijn taakstraf moet vervullen bij belangenvereniging COC Leiden: ‘Om te snappen waar onze normen en waarden in Nederland voor staan.’

(Bron: Sleutelstad FM, foto: Google Streetview)

