Twee Russinnen ontvangen zegen tijdens Pride kerkdienst

Twee Russische vrouwen ontvangen zondag tijdens de Pride kerkdienst in Amsterdam een zegen over hun relatie. De dienst, georganiseerd door de Protestantse kerk Amsterdam en de christelijke LHBT-beweging, vormt de afsluiting van de Pride en sluit aan bij het thema van de Pride: ‘Heroes’.

In Rusland is het ontvangen van een zegen over een relatie van mensen van gelijk geslacht niet mogelijk is. De twee vrouwen hebben daarom een beroep gedaan op de Nederlandse kerken.

Beide vrouwen worden zondag van harte welkom geheten in de Pride kerkdienst, alwaar hun relatie door ds. Wielie Elhorst zal worden gezegend. De overdenking wordt verzorgd door ds. Corine Sloots, rond de Bijbelse tekst uit Hebreeën 11 over ‘geloofshelden’. Na afloop wordt er gevierd met bruidsbubbels en bruidstaart.

De Pride kerkdienst is zondag 5 augustus 2018 om 12.00 uur in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam. Kerk is open vanaf 11.30 uur.

