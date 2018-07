Amsterdam Pride van start met Pride Walk naar Vondelpark

on

In Amsterdam is de Pride van start gegaan met de Pride Walk. Aan de wandeltocht van het Homomonument door de binnenstad naar het Vondelpark doen duizenden mensen mee.

In het Vondelpark is de officiële opening van de Pride. Het thema dit jaar is ‘Heroes’, waarmee de organisatie mensen in het zonnetje willen zetten die zich op de een of andere manier inzetten voor anderen.

Hoogtepunt is de botenparade, komende zaterdag door de grachten van Amsterdam. Dit jaar vaart de Twente-boot mee. Met de boot wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak van diversiteit in het onderwijs. Voor de initiatiefnemers van de Twente-boot zijn docenten de ‘heroes’.

Pride at the Beach, dat van maandag tot en met woensdag wordt gehouden in Zandvoort, maakt voor de tweede keer onderdeel uit van Amsterdam Pride.

