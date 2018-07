Radio 29-07: De Twente-boot en de maker van Anoniem Intiem

on

Zaterdag 4 augustus is de botenparade in de Amsterdamse grachten. Dit jaar vaart de Twente-boot mee, om aandacht te vragen voor diversiteit in het onderwijs.

De boot wordt gesponsord door onder meer de Provincie Overijssel.

Hoe blij moet je zijn als homo met al die extravagantie in de grachten? En is de pride nog wel nodig? Vragen voor onze ‘huistherapeut’ Jeremy Heshof.

Verder een uitgebreid gesprek met Maarten Dallinga. Voor Omroep Gelderland maakt hij de podcast-serie ‘Anoniem Intiem’ over zogenoemde homo-ontmoetingsplekken.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 29 juli tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

