Blokker en Intertoys halen ‘gay pruik’ uit de handel na kritiek

Blokker en Intertoys hebben de ‘gay pruik’ uit het assortiment gehaald na kritiek op met name sociale media. Op Twitter reageerden mensen verontwaardigd op de pruik die in de kleuren blond en grijs-blond leverbaar was.

Ook het COC reageerde: ‘Dit is diep triest en een treurig stereotype. Net zo min als vrouwen, joodse of gekleurde mensen, zien homo’s er allemaal hetzelfde uit’, zei een woordvoerder tegen Editie NL. Het COC heeft meteen een klachtmail gestuurd.

Ongelukkig

De pruik wordt verkocht via een zogenoemde verkooppartner van Blokker, Shoppartners in Almaar. ‘De leverancier geeft een naam aan onze artikelen. We gebruiken filters om kwetsende woorden eruit te halen. Dit artikel is er helaas doorheen geglipt’, zegt een woordvoerder van Blokker tegen Editie NL. ‘We vinden de advertentie erg ongelukkig en hebben hem meteen verwijderd.’

Willem-Alexander pruik

Dezelfde ‘gay pruik’ wordt door een andere webwinkel verkocht als de ‘Willem-Alexander pruik voor Koningsdag’. De pruik wordt ook in Frankrijk verkocht, onder de neutrale naam ‘meche blonde homme’. De prins op de foto lijkt ook een medaille te dragen met de Franse vlag (blauw-wit-rood in verticale strepen).

Pruik met kroeshaar

Andere stereotypische ‘feestartikelen’ zoals de ‘pruik Jamaicaan Ruud’ en de ‘zwarte pruik met kroeshaar’ zijn inmiddels ook uit de webwinkel van Blokker en Intertoys gehaald.

(Bron: RTL Nieuws, de Volkskrant, afbeeldingen: Blokker, Berma Shopping)

