Omroep Gelderland komt met podcastserie over seksplekken

on

Omroep Gelderland publiceert van vanaf zondag 29 juli elke dag een aflevering van de vijfdelige podcast-serie ‘Anoniem Intiem’, gemaakt door journalist Maarten Dallinga.

‘Anoniem Intiem’ schetst het verhaal achter zogenoemde homo-ontmoetingsplekken. Maarten Dallinga sprak met bezoekers van dergelijke plekken en uiteindelijk waren er drie bereid om hun verhaal te doen.

Maarten Dallinga sprak ook met omwonenden van homo-ontmoetingsplekken. Verder ging hij op pad met een toezichthouder van de gemeente Ede – waar zeker vijf seksplekken voor mannen zijn – en interviewde hij verschillende deskundigen.

‘Anoniem Intiem’ is vanaf zondag 29 juli te vinden in populaire podcastapps als Apple Podcasts/iTunes, Stitcher en Player FM. Het laatste deel wordt op vrijdag 3 augustus gepubliceerd.

Luisteren is ook mogelijk via de Omroep Gelderland-app en via de site van de omroep.

Ook wordt ‘Anoniem Intiem’ tussen maandag 30 juli en vrijdag 3 augustus om 23.00 uur uitgezonden op Radio Gelderland.

Een gesprek met Maarten Dallinga is te horen in de Roze Golf van zondag 29 juli.

Beluister hier de audiotrailer:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder