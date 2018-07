Pride at the Beach Zandvoort is aanvulling Amsterdam Pride

on

Zandvoort maakt zich op voor de tweede editie van Pride at the Beach. Van zondag 29 juli tot en met woensdag 1 augustus zijn er tal van activiteiten in Zandvoort als aanvulling op de Amsterdam Pride.

Er zijn tentoonstellingen. roze filmdagen en vooral veel feesten.

Eén van de hoogtepunten is de Street Parade op maandagmiddag, waarbij het thema ‘Heroes’ naar verwachting van de organisatoren door velen ‘proud’ en heldhaftig zal worden getoond.

Het complete programma van Pride at the Beach is te vinden op www.pride.amsterdam/pride-at-the-beach

