Opnieuw haatbrief bezorgd bij Queers Café in Amsterdam

Queers Café aan de Amstel in Amsterdam heeft voor de tweede keer een haatbrief ontvangen van wat lijkt dezelfde afzender. In de brief schrijft de afzender onder meer dat de ‘straten moeten (worden) schoongeveegd’ en ‘travestieten moeten uitgeroeid worden’.

Het is de tweede keer dat het café een soortgelijke brief ontvangt. In april werd er ook een brief met hetzelfde handschrift bezorgd. Daarin beweerde de afzender dat travestieten er voor zouden zorgen dat er grapjes over homo’s bestaan. ‘Jullie vertegenwoordigen niet de homogemeenschap. Daarom blijven veel mannelijke homo’s in de kast, door de clowns als jullie.’

In de brief die Queers Café dit keer ontving staan concrete doodsverwensingen. ‘Ik hoop dat er een bom in Queers wordt gegooid.‘

(Bron: NH Nieuws, foto Google Streetview)

