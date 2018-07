Radio 22-07: Burçak Şikar komt uit de kast met dance-nummer

on

In de Roze Golf een gesprek met de Hengelose muzikant Burçak Şikar. In zijn nieuwste nummer ‘Diva’s on the dancefloor’ is hij voor het eerst in zijn carrière zichzelf en dat voelt als een bevrijding.

Een rolmodel wil hij niet zijn en van politiek houdt hij zich verre, maar hij maakt zich wel boos over het onrecht dat mensen die ‘anders zijn’ wordt aangedaan.

Zijn muziek is, zoals hij zelf zegt, ‘wereldmuziek’: vooral dance met oosterse invloeden, maar soms ook met een vleugje jazz.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 22 juli tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel