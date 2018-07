Nieuw in de bioscoop: The Happy Prince over Oscar Wilde

on

Vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen: The Happy Prince over de Engelse schrijver Oscar Wilde (1854 – 1900). Wilde werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met dwangarbeid vanwege ‘grove onzedelijke handelingen’ met jonge mannen.

In de film The Happy Prince van Rupert Everett is te zien hoe Wilde (een rol van de regisseur zelf) als banneling terecht komt in een Frans hotel. Daar pakt hij zijn oude leven weer op: hij heeft weer contact met zijn verboden minnaar Alfred ‘Bosie’ Douglas (Colin Morgan) . Oscar Wilde stierf in armoede

De film krijgt van de Volkskrant vier sterren.

Klik hier voor de trailer.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder