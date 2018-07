Te zien in Deventer: De Man; Mannelijk naakt in vele gedaanten

on

In Deventer is vanaf vrijdag de expositie ‘De Man; Mannelijk naakt in vele gedaanten’ te zien in Kunsthal KunstaanZ. Het mannelijk lichaam wordt getoond in verschillende rollen en ensceneringen.

Er zijn beelden, schilderijen, tekeningen en foto’s te zien van mannen van alle leeftijden ; werk van Grietje Bouman, Paul van Dongen, Sam Drukker, Luiz Figueiredo, Herman Gordijn, Barend van Hoek, Wim Izaks, Theo Jordans, Kinke Kooi, Giuseppe Mascherini, Bas Meerman, Melle, Edith Meijering, Janpeter Muilwijk, Ronald Ophuis, Joke Proper, Frans Rentink, Matthijs Röling, Lodewijk Schelfhout, Sierk Schröder, Albert Sennef, Niels Smits van Burgst, Luk van Soom, Jaap de Vries, Fred van der Wal en Co Westerik.

De expositie is een initiatief van COC Deventer en omstreken om ‘het denken in stereotypen te doorbreken, taboes tegen het licht te houden en daarmee de tolerantie voor wie we zijn en welke verlangens en behoeften we koesteren, te vergroten’.

De expositie is vanaf vrijdag 20 juli tot en met zondag 2 september te zien in Kunsthal KunstaanZ, Brink 16 in Deventer.

Het programma OverUit de Kunst van TV Oost besteedt zondag 15 juli aandacht aan de expositie. Het programma is hier te zien.

