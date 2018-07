Radio 15-07: Een goed gesprek met dichter Rick van der Made

on

Dichter en schrijver Rick van der Made is te gast. In een gesprek met Rop Janze vertelt over zijn grote liefde, zijn familie en zijn band met zijn moeder.

Aanleiding voor het gesprek is het nieuwe boek van Rick van der Made: Het Jaar van de Arend, alweer zijn derde dichtbundel, hoewel het boek meer is dan een dichtbundel. Elk gedicht wordt ingeleid met een verhaal en er staan foto’s in van onder andere René Zuiderveld en Jan van Breda.

In de Roze Golf vertelt Rick van der Made waar de titel van zijn boek vandaan komt. Het heeft te maken met dit lied van de Franse zangeres Barbara.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 15 juli tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

