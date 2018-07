Hiv-remmers voor homo’s met wisselende seksuele contacten

on

Het kabinet verstrekt de komende vijf jaar preventieve hiv-remmers (PrEP). De medicijnen zijn bestemd voor de naar schatting 6500 homoseksuele mannen met wisselende seksuele contacten.

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport denkt dat zo 250 hiv-infecties per jaar kunnen worden voorkomen.

De gebruikers moeten een eigen bijdrage van ongeveer 12 euro per maand betalen. Ook wordt hun gevraagd mee te doen aan een driemaandelijkse medische begeleiding.

Bruins wil op die manier de langetermijneffecten van PrEP in kaart brengen. Na vijf jaar wordt de balans opgemaakt. Duidelijk moet dan zijn of de risicogroepen daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de remmers en of het aantal hiv-infecties dankzij PrEP is gedaald.

Het project kost ongeveer 22 miljoen. Door de verwachte daling van het aantal hiv-infecties staat daar mogelijk een besparing van 33 miljoen aan zorgkosten tegenover.

Meer over PrEp is te horen in de Roze Golf van 14 januari.

(Bron: NOS)

