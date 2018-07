Alle provincies zijn regenboogprovincies, behalve Friesland

on

De provincie Utrecht is sinds maandag een regenboogprovincie. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde daarmee in.

Bijna alle Statenleden stemden voor; alleen CDA, PVV, SGP en twee van de drie ChristenUnie-Statenleden stemden tegen.

Met Utrecht zijn alle provincies nu een regenboogprovincie op Friesland na. De Statenfracties van PvdA, D66 en GroenLinks zetten het voorstel in september 2016 op de agenda, kort nadat Drenthe zich had uitgeroepen tot regenboogprovincie. Een meerderheid in de Friese Staten stemde tegen.

Friesland heeft wel twee regenbooggemeenten: Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. In Leeuwarden wordt in 2020 Roze Zaterdag gehouden.

(Bron: RTV Utrecht, Leeuwarder Courant, foto: regenboogvlaggen in Utrecht)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws