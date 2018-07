‘Homo-expert’ van Vaticaan wegens misbruik uit ambt gezet

on

De Franse priester en psychotherapeut Tony Anatrella is door de aartsbisschop van Parijs met onmiddellijke ingang uit zijn ambt gezet. Tegen de 77-jarige Anatrella liep een kerkelijk onderzoek wegens seksueel misbruik van priesters en priesters in opleiding, die hij van hun homoseksualiteit wilde genezen.

Over zijn werk als psychotherapeut kwamen in 2006 de eerste klachten. De zaak werd toen afgewezen.

Maar een nieuwe getuigenissen in 2016 onthuld door Le Lanceur bracht de zaak tegen Anatrella opnieuw aan het rollen.

Tony Anatrella gold als een van de experts van het Vaticaan op het gebied van homoseksualiteit. Hij was lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin en de Gezondheid.

Hij beschreef homoseksualiteit als ‘onafgewerkte en onvolwassenheid van menselijke seksualiteit’ die ‘zelfs zou kunnen worden gezien als een destabiliserende realiteit voor mensen en voor de samenleving’.

Anatrella was ook tegen toetreding van homoseksuelen tot priesterambt en was fel tegenstander van de openstelling van het burgerlijk huwelijk in Frankrijk.

(Bron: Nederlands Dagblad, la Lanceur, foto: Sint Pietersplein, Jean-Pol Grandmont)

