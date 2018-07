Raad van State: Geen asiel voor drie transgenders uit Cuba

on

Drie transgenders uit Cuba krijgen definitief geen asiel in Nederland. De Raad van State heeft dat bepaald in rechtszaken die de drie hadden aangespannen tegen hun afgewezen asielaanvragen.

Volgens de Raad van State is de situatie op Cuba ‘niet eenvoudig’ voor LHBTI’ers, maar is hun positie de afgelopen jaren wel ‘aanzienlijk verbeterd’. Honderden LHBTI’s uit Cuba kwamen eind vorig jaar en begin dit jaar via Schiphol naar Nederland en vroegen asiel aan.

Veilig land

Ze zeggen dat ze te maken hebben met discriminatie, intolerantie, misbruik en geweld. De meeste asielaanvragen werden afgewezen, omdat Nederland Cuba als veilig land beschouwt.

De Raad van State erkent in de drie zaken dat Cubaanse LHBTI’s niet altijd worden geaccepteerd door de maatschappij, maar het is niet zo dat hun ‘functioneren op maatschappelijk en sociaal gebied’ onmogelijk wordt gemaakt.

Gayparade

In de uitspraken weegt de Raad van State mee dat de Cubaanse autoriteiten bijvoorbeeld een gayparade en een demonstratie voor het homohuwelijk hebben toegestaan. Transgenders hebben de mogelijkheid een geslachtsverandering te ondergaan en er bestaan legale clubs waar LHBTI’s elkaar kunnen ontmoeten.

In eerste aanleg bepaalde de rechter in twee gevallen dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de afwijzing van hun aanvragen beter moest motiveren. De hoogste bestuursrechter heeft de uitspraken vernietigd.

(Bron: Raad van State, foto: LGBT Asylum Support)

