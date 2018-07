Toch de straat op in Istanbul ondanks verbod op Gay Pride

on

In Istanbul zijn zondag ruim vijfhonderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.

De bijeenkomst was om veiligheidsredenen verboden door de gouverneur van de stad. De politie blokkeerde de straten en gebruikte rubber kogels en traangas om de demonstranten uiteen te drijven.

Volgens Amnesty International zijn elf mensen opgepakt.

Donderdag verbood de gouverneur de vertoning van de film ‘Pride’. De vertoning van de film zou ‘haat en vijandigheid kunnen aanwakkeren’.

In 2013 en 2014 trok de Gay Pride in Istanbul nog zo’n 100.000 mensen. Sindsdien wordt de Gay Pride elk jaar verboden.

Hoewel homoseksualiteit in Turkije niet strafbaar is, hebben LHBTI’ers steeds vaker last van onderdrukking, discriminatie en intimidatie.

