Amerikaanse profvoetballer Collin Martin komt uit de kast

on

Collin Martin, voetballer in de hoogste Amerikaanse divisie, is uit de kast gekomen. Hij is daarmee op dit moment de enige Amerikaanse sporter in een grote Amerikaanse competitie die openlijk homoseksueel is.

De 23-jarige speler van Minnesota United FC maakte op Twitter bekend dat hij homo is, op de avond dat Pride Night gevierd werd.

‘Vanavond heeft mijn team, Minnesota United, zijn Pride Night. Het is een belangrijke avond voor me. Ik maak voor het eerst in het openbaar bekend dat ik een homoseksuele speler ben in de Major League Soccer’, staat in de tweet.

Hij plaatste bij zijn bericht een foto van zichzelf met een regenboogvlag om de schouders.

Martin laat weten dat de meesten van zijn teamgenoten al op de hoogte waren van zijn geaardheid. Zijn vrienden en familie weten al jaren van zijn homoseksualiteit. Martin zegt alleen maar positieve reacties van collega’s te hebben ontvangen.

Martin is overigens niet de eerste voetballer in de VS die uit de kast komt. In 2013 maakte voetballer Robbie Rogers als eerste Amerikaanse sporter die op het hoogste niveau speelde bekend dat hij homoseksueel is. Hij speelde onder meer voor LA Galaxy.

(Bron: NOS, foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws