Jeremy Heshof is relatietherapeut en helpt mannen die vragen hebben over seksualiteit en relaties, ondersteuning van een professional nodig hebben en advies kunnen gebruiken.

In de Roze Golf vertelt Jeremy over waar mannen zoal tegen aanlopen en over het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om seks.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 1 juli tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel