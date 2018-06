Radio 24-03: Roze Zaterdag in Gouda, Amersfoort en Zwolle

on

In de Roze Golf aandacht voor Roze Zaterdag 2018 in Gouda. Roze Zaterdag gaat over twee jaar aan Zwolle voorbij, maar de initiatiefnemers hebben een alternatief: een Pride Weekend.

Ook de Roze Golf gaat ‘Back tot the ‘80’s’ met een terugblik op Roze Zaterdag 1982 in Amersfoort. Die dag liep volledig uit de hand; deelnemers werden belaagd. Er vielen vijf gewonden.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 23 juni tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

