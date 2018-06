Drie homo-activisten doodgeschoten in het zuiden van Mexico

on

In Mexico zijn maandag drie homoactivisten doodgeschoten. Hun lichamen werden gevonden in de buurt van de stad Taxco in de deelstaat Guerrero in het zuiden van Mexico.

De drie, Ruben Estrada, Roberto Vega en Carlos Uriel López waren actief in de lokale homobeweging.

De moord wordt breed veroordeeld in Mexico. Op Twitter was #NoSonTresGaysSomosTodos (Er zijn geen drie homo’s, we zijn het allemaal) populair.

Komende zaterdag is in Mexico-Stad de Gay Pride. ‘In deze week van trots is dit verschrikkelijk en herinnert ons er aan waarom we marcheren’, aldus de organisatie op Facebook.

Ondanks een verbetering van de rechten, namen hate crimes tegen LHBT’ers niet af. De laatste vijf jaar werden 381 LHBT’ers vermoord in Mexico.



(Bron: Milenio, foto: Coalición Mexicana LGBTTTI+)

