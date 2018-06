Adopterende Franse homostellen krijgen atypische kinderen

on

Homokoppels die in Frankrijk een kind willen adopteren, krijgen in sommige gevallen een kind toegewezen dat door hetero-koppels is afgewezen. Dat blijkt uit een reportage van de regionale omroep France Bleu.

Volgens Pascale Lemare, hoofd van de afdeling adoptie in het departement Seine-Maritime, zijn ‘koppels van hetzelfde geslacht niet uitgesloten, maar ze krijgen geen prioriteit’.

‘Homo’s zijn afwijkend, zowel sociaal als biologisch’, aldus Lemare, ‘Dus moeten ze zich ook openstellen voor kinderen met een afwijkend profiel.’

De zender sprak met homoseksuele stellen die graag willen adopteren en ontmoedigd zijn door de gang van zaken.

‘We kregen te horen dat we, om een ​​kans te krijgen, ons moesten voorbereiden om een ​​kind met speciale behoeften, dat wil zeggen met een gezondheidsprobleem of een handicap, te verwelkomen’, zegt een jonge vrouw.

Tweederangs burgers

Een andere vrouw zag af van de adoptieprocedure. Volgens haar worden homoseksuelen nog altijd gediscrimineerd binnen instellingen en gemeenschappen.

‘We hebben de indruk dat zowel homoseksuele ouders als kinderen met speciale behoeften een beetje tweederangs burger zijn in de ogen van instellingen.’

Ophef

De reportage over adoptie in de regio Seine-Maritime rond Rouen hebben in Frankrijk tot grote ophef geleid. ‘Dat dit soort dingen soms gefluisterd wordt is al erg, maar het is nog veel erger als iemand van de overheid dit publiekelijk verklaart’, aldus de Franse Vereniging van Homo-ouders (ADFH).

De Franse regering laat in een reactie weten dat probleemkinderen toewijzen aan homo’s uit den boze is. ‘Door de overheid hoort niet te worden gediscrimineerd’, aldus de Franse staatssecretaris Olivier Dussopt.

(Bron: Franc Bleu, Algemeen Dagblad; foto: ADFH)

