Radio 17-06: Over een boze buurman en over Roze Zaterdag

Wat was er aan de hand op de zogenoemde homo-ontmoetingsplek in Emmen? Een boze buurtbewoner versperde maandag de toegang tot het bos achter parkeerplaats Westerveld langs de N34 bij Emmen met zand, keien en boomstammen.

Toen hij bezoekers en auto’s van bezoekers fotografeerde met zijn mobiele telefoon, kwam het tot een woordenwisseling met een aantal bezoekers. Over wat er is voorgevallen, lopen de lezingen uiteen.

Zaterdag 23 juni is het Roze Zaterdag in Gouda. In de stad is van alles te beleven. Natuurlijk is er een roze viering, een parade en een informatiemarkt, maar er zijn ook op diverse podia in de stad optredens van artiesten. Alvast één tip: wie gaat, doet er goed aan er rekening mee te houden dat er geen treinen rijden naar Gouda. Nick Faken van de organisatie is te gast.

Ook zondag is er een roze viering en wel in Zwolle. Stadspastor Mariska van Beusichem vertelt hoe de viering eruit gaat zien.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 17 juni tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

