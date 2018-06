Tienerfilm met roze hoofdpersoon ‘Love, Simon’ in de bioscoop

on

Vanaf donderdag in de bioscoop: ‘Love, Simon’, de eerste tienerfilm met een homoseksuele hoofdpersoon. Het is de eerste keer dat een grote Hollywoodstudio met een dergelijke film komt voor een groot publiek en de film ook als homofilm promoot.

Het verhaal draait om Simon (een rol van Nick Robinson) die verliefd is, zoals veel Amerikaanse tieners in highschoolfilms- en series. Er is één verschil: Simon valt op jongens.

In de Volkskrant krijgt de film van regisseur Greg Berlanti vier sterren: ‘Het is een feelgood-film, waarin pestkoppen meteen op hun lazer krijgen.’ Volgens de recensent is het ‘een hartverwarmend coming-of-ageverhaal over een verliefde jongen met wie je heerlijk mee kunt tobben en zwijmelen.’

Kijk hier voor de trailer.

