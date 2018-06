‘Onbevangen’ is thema Roze Viering in Grote Kerk in Zwolle

on

In Zwolle wordt zondag 24 juni een Roze Viering gehouden in de Grote Kerk in Zwolle.

‘Onbevangen’ is het thema, want zoals de organisatoren zeggen: zou het niet fijn zijn als iedereen helemaal onbevangen naar de wereld keek? Als je met een open blik naar de wereld kijkt, zie je ook anderen echt zoals ze zijn.

De viering is voor iedereen, of je nou homo, hetero, bi, trans, of wat-dan-ook bent.

Stadspastor Mariska van Beusichem van de Grote Kerk gaat voor. De dienst wordt begeleid door Toon Hagen en de Michaëlscantorij.

De dienst op zondag 24 juni begint om 19:00 uur in de Grote- of Michaëlskerk, Grote Markt 18 in Zwolle.

Categorieën:Agenda, Overijssel